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Страны ЕС согласовали новые правила о дорожных сборах

16.06.2021 17:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Представители стран Евросоюза и Европарламента договорились о новых правилах относительно дорожных сборов внутри ЕС.

Как сообщает пресс-служба Совета ЕС в среду, 16 июня, изменения, в частности, призваны содействовать достижению целей Парижского соглашения по климату, предполагающих снижение вредных выбросов в атмосферу.

Согласно договоренностям, страны ЕС смогут вводить комбинированные системы взимания дорожных сборов, основанные как на времени, которое транспортное средство проводит в пути, так и на его протяженности. Кроме того, могут быть предусмотрены разные размеры сборов для различных видов транспорта, а некоторые из них (например, автобусы) могут быть освобождены от уплаты, передает DW.

Изменения вступят в силу после одобрения Комитетом постоянных представителей 27 стран ЕС (COREPER), а затем - Советом ЕС (главы профильных министерств). У европейских стран будет два года, чтобы разработать соответствующие правила на национальном уровне.

Еврокомиссия впервые представила изменения Директивы о "евровиньетках" в мае 2017 года. Введение дорожных сборов является для стран-членов ЕС добровольным.

 
 
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Представители стран Евросоюза и Европарламента договорились о новых правилах относительно дорожных сборов внутри ЕС.
 
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