Малашко: «Решить вопрос с Беларусью выгодно всем сторонам. Кроме одной, которую сейчас в расчет никто не берет»

Источник материала: Салiдарнасць

Бизнесмен уверен: рано или поздно весь теперешний беспредел, беззаконие, социалистический маразм закончатся.





Директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко объявил, что планирует расширять бизнес. Причины такого шага он объяснил на Примусе :

— Я верю, что в недалеком будущем в Беларуси будет страна для жизни. Но для того, чтобы мы туда пришли, нужно будет еще попотеть.

Рано или поздно весь теперешний беспредел, беззаконие, социалистический маразм закончатся. И что мы будем делать с той экономикой, которую сейчас с таким ускорением разваливают, что просто-напросто диву даешься? Вопрос заключается в следующем: а что мы будем делать потом, как говорилось в мультфильме про Муми-троллей, «что вы будете кушать зимой — пуговицы от штанов»?

Можно, конечно, сидеть и удрученно отвечать на соцопросы. Но лучше пускай каждый на своем месте сделает что-то или для сегодняшнего, или для будущего, чтобы переход к нему был как можно безболезненнее, проще и так далее. Тем более, в рынок нужно входить на спаде, а не на подъеме – а такого спада, как сейчас, лично я уже давно не помню.

И хотя, например, по официальной статистике экспорт белорусских товаров за четыре месяца этого года существенно увеличился, это не означает, что власти взяли ситуацию под контроль, отмечает эксперт:

— Зарплаты не выросли, да и остальные показатели сильно не растут. Поэтому власти не «отыграли» протесты — те никуда не делись и все равно бурлят, просто основной электорат, заводчане, потихонечку смотрят, что дальше будет происходить. Вопрос в том, на чью чашу капнет последняя капля из пипетки воды.

На мой взгляд, однозначно не на ту, которая была эти 26 лет. Потому что можно, конечно, увеличить экспорт за счет безумной, безудержной продажи леса, нефтепродуктов, можно валить на то, что, мол, посмотрите, как все плохо во всем мире…. На самом деле после ковида начинает все оживать, спрос увеличился, цены поднялись — этой конъюнктурой рынка хотели воспользоваться и воспользовались.

Но внутренние вопросы как не решались, так и не решаются — даже более того, как они становились с каждым днем все глубже и глубже, так и противоречия внутри общества и продолжают углубляться. Когда-то была сказана хорошая фраза: «Только взялся за яйца — молоко пропало». Вот сейчас в экономике у нас точно так же.

15 июня правитель Беларуси побывал в Орше, где, в частности, посетил мясоконсервный комбинат и фабрику художественных изделий, поручил присоединить последнюю к Оршанскому льнокомбинату и устроил очередной показательный разгон руководству предприятий. Однако, уверен Александр Малашко, по итогам этой поездки ничего существенного в смысле перемен в неэффективной системе управления происходить не будет.

— Очень много будет всяких шуток, прибауток, афоризмов, но что-то всерьез менять «способно только небо над головой его». Что должно произойти, чтобы взять и сделать что-то принципиально по-другому? Ничего не может произойти по определению, кроме как подросткового «я вам всем докажу». Процесс доказательства я вижу, а то, что все разваливается, раскручивается, растаскивается — заметно всем, кроме одного человека.

Или взять, к примеру, Светлогорский целлюлозный комбинат. Несмотря на все вливания, он дышит на ладан — а к нему взяли и еще «прикрутили» какое-то сельхозпредприятие, чтобы жизнь легкой не казалась. Везде идет ровно одно и то же, ничего не меняется и не поменяется до самого последнего момента.

…Очень интересно для размышления посмотреть итоги опроса Chatham House , куда в Год единства какие весы качаются и почему это происходит. Вера в то, что «Путин нам поможет», в народе довольно-таки большая, и это не частный случай, я слышал довольно-таки много подобных мнений. Около 70% белорусов ожидают, что один человек уйдет, а другой предложит кого-то, кто по-прежнему будет дружить с Россией и не поведет страну в НАТО.

Что касается того момента, что Тихановскую и демсилы многие ассоциируют с Евросоюзом, с антироссийским вектором, это во многом было задано пропагандой с самого начала, когда народные протесты стали называть «оппозиционными». Как можно обыкновенных людей, далеких от политики, но в какой-то момент увидевших, что возможны изменения, возмущенных тем, что украли их голоса и вышедших высказать свое мнение, называть оппозицией?

…Пропаганда и белорусская, и российская со всех сторон давят, а телевизор еще работает примерно на половину населения. Тихановская никогда не собиралась быть оппозицией, это название ей «привернули» со стороны администрации Лукашенко, и с самого первого дня проводились параллели с Украиной, с НАТО, старательно говорят и «прокачивают» по телевидению информацию о разрыве с Россией, прекрасно зная, что белорусы это не поддерживают.

Я думаю, Лукашенко уже давно знает, что рейтинг доверия к Путину у белорусов в два раза выше, чем к нему, поэтому подпрыгивает. Хорошо об этом говорят те кадры, которые мы видели из Сочи: как будто кто-то приехал к начальнику на доклад с портфелем, с документами, доложить, что у него там есть, — показать, что происходит на вверенном ему участке.

Очень интересны итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена — лично я надеюсь, и ставлю 80 на 20, что одним из важнейших вопросов, по которым они договорятся, станет ситуация в Беларуси. Чем больше я живу, тем больше доверяю слову «выгодно». На данный момент решить этот вопрос выгодно всем сторонам. Кроме одной, которую в расчет сейчас никто не берет.