Генпрокуратура самопровозглашенной ЛНР заявила, что провела следственные действия с Романом Протасевичем

Источник материала: Салiдарнасць

Ранее СК Беларуси утверждал, что «никаких запросов из-за рубежа про проведение следственных действий с Протасевичем не поступало».

Генпрокурор самопровозглашенной ЛНР Горенко поблагодарил власти Беларуси и Лукашенко лично «за предоставленную следователям Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики возможность провести необходимые следственные действия» с Романом Протасевичем.

Как заявил Горенко, им удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенного в ЛНР «Азова», а также «зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 гг., использованию запрещенных средств и методов войны».

Ранее глава белорусского СК Дмитрий Гора, отвечая на вопрос о следователях из ЛНР, сказал, что «никаких запросов из-за рубежа про проведение следственных действий с Романом Протасевичем не поступало».

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