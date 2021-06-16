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Генпрокуратура самопровозглашенной ЛНР заявила, что провела следственные действия с Романом Протасевичем
16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ранее СК Беларуси утверждал, что «никаких запросов из-за рубежа про проведение следственных действий с Протасевичем не поступало».
Генпрокурор самопровозглашенной ЛНР Горенко поблагодарил власти Беларуси и Лукашенко лично «за предоставленную следователям Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики возможность провести необходимые следственные действия» с Романом Протасевичем.
Как
Ранее глава белорусского СК Дмитрий Гора, отвечая на вопрос о следователях из ЛНР, сказал, что «никаких запросов из-за рубежа про проведение следственных действий с Романом Протасевичем не поступало».
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Генпрокуратура самопровозглашенной ЛНР заявила, что провела следственные действия с Романом Протасевичем
Ранее Следственный комитет Беларуси утверждал, что «никаких запросов из-за рубежа про проведение следственных действий с Протасевичем не поступало».
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