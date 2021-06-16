ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спорт вне политики? На сайте БТ во время трансляций с ЧЕ-2020 нашлось место для пропаганды

16.06.2021 18:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Санкции от Европейского вещательного союза ударили по белТВ 28 мая
1 из 3
БТРК лишили членства в организации за "трансляцию интервью, полученных, очевидно, под принуждением" от политзаключенных. 

Беларуские государственные каналы, например, лишились права на показ «Евровидения» и очень близки к потере возможности транслировать многие спортивные соревнования.

Первым крупным турниром уже вполне мог стать чемпионат Европы – перед самым началом соревнований право на показ матчей предложили передать «Белсату».

В итоге для БТ обошлось, сетку трансляций менять не пришлось. На госТВ, правда, предыдущие ошибки не учли – и на сайте во время интернет-трансляций вновь нашлось место для пропаганды. 

Например, огромный баннер и ссылка на «интервью» задержанного журналиста и блогера Романа Протасевича на ОНТ во время матча Португалии и Венгрии. Размеры баннера едва ли не больше самого окошка с трансляцией.

Или высказывания актрисы Ольги Нефедовой (та самая, что расплакалась на встрече с Лукашенко в Купаловском).

А также немного мира и стабильности от Натальи Качановой, пишет Трибуна.

#1#

 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санкции от Европейского вещательного союза ударили по белТВ 28 мая
 
Новости дня
Новости разные
 
Малашко: «Решить вопрос с Беларусью выгодно всем сторонам. Кроме одной, которую сейчас в расчет никто не берет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by