А что случилось с Кубраковым?

14 июня госагентство Белта в новости о призывниках и уклонении от воинской обязанности представила первого замминистра МВД Юрия Назаренко как "временно исполняющего обязанности министра внутренних дел".





В пресс-службе Совета Республики также сообщают о «временном» министре.













В то же время, на сайте МВД Беларуси в разделе о руководстве ведомства главой значится Иван Кубраков.









Министр тогда рапортовал о снижении протестной активности. «В то же время мониторинг ситуации показывает, что на этом фоне внимание зарубежных координаторов переключается на сохранение оппозиционных настроений, консолидацию радикальных элементов в интернет-среде, а также работу среди социальных групп, в мессенджерах и социальных сетях», — заявил Кубраков.





Вездесущие тг-каналы никак не затронули тему пропажи министра в своих сливах. Какие же варианты могут быть? Например, отпуск или болезнь.





Как правило, об отставке министров становится известно сразу. Как и о назначении нового главы министерства.





А с учетом, что столь продолжительный отпуск для силовиков такого ранга вряд ли возможен, особенно сейчас, остается вариант с болезнью.