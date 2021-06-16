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Жизнь под санкциями: что будет с белорусской экономикой?

16.06.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По мнению экспертов, Беларусь испытывает самое мощное внешнеполитическое давление в истории.  На этом фоне идет планомерное воздействие с целью ослабления и даже разрушения национальной экономики. 3 июня Соединенные Штаты возобновили санкции в отношении 9 предприятий белорусского нефтехимического комплекса. 16 июня ЕС согласовал уже 4 по счету пакет санкций в отношении Беларуси.

Выдержит ли удар национальная экономика? Как выйти из кризиса и не допустить обнищания населения?

Эти и другие вопросы обсудят эксперты в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

Участники круглого стола:

  • доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь Ирина НОВИКОВА;
  • депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Постоянной комиссии по международным отношениям Андрей САВИНЫХ;
  • эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей АВДОНИН;
  • латвийский политик и общественный деятель Руслан ПАНКРАТОВ.

Отправьте заявку на p.tukhto@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
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В пятницу, 18 июня, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится круглый стол на тему: "Новые санкции против Беларуси: прогнозируемые потери и пути выхода из...
 
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