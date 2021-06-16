Жизнь под санкциями: что будет с белорусской экономикой?

Источник материала: Sputnik Беларусь

По мнению экспертов, Беларусь испытывает самое мощное внешнеполитическое давление в истории. На этом фоне идет планомерное воздействие с целью ослабления и даже разрушения национальной экономики. 3 июня Соединенные Штаты возобновили санкции в отношении 9 предприятий белорусского нефтехимического комплекса. 16 июня ЕС согласовал уже 4 по счету пакет санкций в отношении Беларуси.

Выдержит ли удар национальная экономика? Как выйти из кризиса и не допустить обнищания населения?

Эти и другие вопросы обсудят эксперты в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

Участники круглого стола:

доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь Ирина НОВИКОВА;

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Постоянной комиссии по международным отношениям Андрей САВИНЫХ;

эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей АВДОНИН;

латвийский политик и общественный деятель Руслан ПАНКРАТОВ.

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