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Жизнь под санкциями: что будет с белорусской экономикой?
16.06.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По мнению экспертов, Беларусь испытывает самое мощное внешнеполитическое давление в истории. На этом фоне идет планомерное воздействие с целью ослабления и даже разрушения национальной экономики. 3 июня Соединенные Штаты возобновили санкции в отношении 9 предприятий белорусского нефтехимического комплекса. 16 июня ЕС согласовал уже 4 по счету пакет санкций в отношении Беларуси.
Выдержит ли удар национальная экономика? Как выйти из кризиса и не допустить обнищания населения?
Эти и другие вопросы обсудят эксперты в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Участники круглого стола:
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В пятницу, 18 июня, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится круглый стол на тему: "Новые санкции против Беларуси: прогнозируемые потери и пути выхода из...
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