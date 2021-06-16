Как прошла встреча Путина и Байдена в Женеве – фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первая встреча двух президентов, проходящая на вилле Ла Гранж в Женеве 16 июня 2021 года, состоит из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе.

После переговоров в узком составе и небольшого перерыва Владимир Путин и Джо Байден вместе отправились в комнату для переговоров на расширенный состав. Российский президент, войдя в зал, поздоровался со всеми членами американской делегации, президент США же сразу занял место за столом.

Как отмечают эксперты РИА Новости, президент России выбрал для встречи классический галстук, пурпурного цвета, что может говорить о решительности, а вот оттенок галстука президента США Джо Байдена слишком светлый, однако это не символизирует то, что встреча для него неважна - возможно, сигнализирует о желании расположить к себе собеседника.

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь кадры исторической встречи.

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