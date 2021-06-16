ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как прошла встреча Путина и Байдена в Женеве – фото

16.06.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первая встреча двух президентов, проходящая на вилле Ла Гранж в Женеве 16 июня 2021 года, состоит из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе.

После переговоров в узком составе и небольшого перерыва Владимир Путин и Джо Байден вместе отправились в комнату для переговоров на расширенный состав. Российский президент, войдя в зал, поздоровался со всеми членами американской делегации, президент США же сразу занял место за столом.

Как отмечают эксперты РИА Новости, президент России выбрал для встречи классический галстук, пурпурного цвета, что может говорить о решительности, а вот оттенок галстука президента США Джо Байдена слишком светлый, однако это не символизирует то, что встреча для него неважна - возможно, сигнализирует о желании расположить к себе собеседника.

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь кадры исторической встречи.

Также на Sputnik:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переговоры в узком составе российского и американского президентов в Женеве продлились почти два часа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главы дипмиссий стран ЕС встретились с родственниками белорусских политзаключенных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by