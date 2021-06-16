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Отставание РФ по производительности труда от ведущих стран составляет до 3 раз

16.06.2021 18:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Отставание России от ведущих стран мира по производительности труда, в том числе Германии, составляет до трех раз.

Об этом сообщил директор департамента производительности и эффективности Минэкономразвития РФ Александр Молодцов, передает ТАСС.

«…очень сильно, потому что от стран-лидеров отставание до трех раз составляет. Поэтому нужна целенаправленная помощь предприятиям, чтобы это компенсировать. Вопрос в конкурентоспособности, когда у тебя производительность труда меньше в три раза, ты просто не можешь выйти на рынок и конкурировать с теми предприятиями, которые заходят, например, из Германии, просто потому что они гибкие, они могут по цене тебя «задавить» и выгнать с рынка», - сказал Молодцов

Он отметил, что именно поэтому возникла необходимость создания национального проекта.

«По большому счету, что мы делаем в рамках нацпроекта, как раз на это и нацелено, здесь сразу несколько задач решается - непосредственно помочь предприятиям повысить эффективность производственной системы, во-вторых, мы ликвидируем кадровый голод, который существует на предприятии», - добавил Молодцов.

 
 
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Отставание России от ведущих стран мира по производительности труда, в том числе Германии, составляет до трех раз.
 
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