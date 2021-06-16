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Нефтяные компании РФ получат 350 млрд рублей из бюджета для остановки роста цен на бензин

16.06.2021 18:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, меняющий регулирование цен на топливо в России, документ вносит корректировки в параметры демпфера - действующего с 2018 года механизма, призванного стабилизировать цены на бензин и дизельное топливо.

Система, введенная в ответ на бензиновый кризис 3-летней давности, работает следующим образом: если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы; в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Новая формула демпфера увеличит выплаты нефтяникам из бюджета на 350 млрд рублей в 2021-23 гг, следует из пояснительной записке к закону, передает finanz.ru.

Для этого индикативная цена бензина, относительно которой рассчитываются выплаты, будет снижена на 4 тысячи рублей за тонну, до 52,3 тысячи рублей на текущий год; на 3,8 тысячи рублей - на следующий год (до 59 тысяч рублей за тонну) и на 4,1 тысячи рублей на 2023 год (до 62 тысяч рублей за тонну).

Одновременно власти рассматривают и более жесткие меры, чтобы остудить топливный рынок, где цены растут в 1,5 раза быстрее инфляции.

Курирующий энергетику вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе поручил проработать возможность соглашения о заморозке цен с нефтяными компаниями по аналогии с тем, как это было сделано в конце 2018 года.

Кроме того, рассматривается возможность полного запрета на экспорт бензина и увеличение норматива продаж топлива на бирже, который сейчас составляет 11%.

 
 
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Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, меняющий регулирование цен на топливо в России, документ вносит корректировки в параметры демпфера -...
 
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