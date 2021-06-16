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Видеофакт. В Женеве для Путина появились три билборда с вопросами об отравлении Навального

16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Женеве в день встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена появились три билборда с вопросами к Путину об отравлении политика Алексея Навального.

«Навальный отравлен «Новичком»»

«И до сих пор нет расследования?»

«Как же так, президент Путин?»

Билборды расположены на той же улице, что и граффити с Навальным, которое несколько дней назад нарисовал художник Джулиен Баро, пишет Медуза.

Плакаты в Женеве оформлены в стиле художественного фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», в котором главная героиня на трех рекламных щитах разместила вопросы к местному шерифу о расследовании убийства своей дочери.

После выхода фильма такой формат из трех последовательных плакатов, посвященных одному и тому же вопросу, стал часто использоваться участниками протестных акций.

 
 
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