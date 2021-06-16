|
Видеофакт. В Женеве для Путина появились три билборда с вопросами об отравлении Навального
16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Женеве в день встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена появились три билборда с вопросами к Путину об отравлении политика Алексея Навального.
«Навальный отравлен «Новичком»»
«И до сих пор нет расследования?»
«Как же так, президент Путин?»
Билборды расположены на той же улице, что и граффити с Навальным, которое несколько дней назад нарисовал художник Джулиен Баро, пишет
Плакаты в Женеве оформлены в стиле художественного фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», в котором главная героиня на трех рекламных щитах разместила вопросы к местному шерифу о расследовании убийства своей дочери.
После выхода фильма такой формат из трех последовательных плакатов, посвященных одному и тому же вопросу, стал часто использоваться участниками протестных акций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«До сих пор нет расследования? Как же так, президент Путин?»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)