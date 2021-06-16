«На то имелось большое желание руководства». Солистке белорусской оперы пришлось уйти из театра









Наталья Акинина





подтвердила «Нашей Ниве». Информацию об этом она«Нашей Ниве».





«Сегодня я уже не заведующая труппой оперы и не солистка Большого театра Беларуси. Я не уволена, как Сильчуков, Галанов и музыканты нашего оркестра. Ушла по соглашению сторон».





При этом, как подчеркивает Акинина, «на то было большое желание руководства театра».





Наталья Акинина, до недавно времени исполнявшая ведущие партии в белорусской опере, окончила Минское музыкальное училище и Академию музыки, являлась солисткой музыкальной капеллы «Сонорус», с 2005 года — в Оперном.





Как объяснили «Нашей Ниве» источники, ранее у Акининой был долгосрочный контракт солистки — на несколько лет вперед. Год назад ее попросили стать заведующей оперной труппой. Она согласилась, работала заведующей на ставку, одновременно солисткой — на полставки.





Недавно Акининой не продлили контракт как заведующей труппой. А как солистке вместо долгосрочного контракта предложили бессрочный договор на полтавки, что давало администрации возможность расстаться с ней в любой момент. Акинина отказались и ушла.





Певица подтвердила эту информацию НН.





«Оставаться в нынешних условиях даже ради музыки и пения я сочла невозможным для себя. Доказывать этим людям свою профессиональность, как для человека и певицы, для меня было неприемлемо».





В пресс-службе Оперного театра отказались от комментариев.





Это не первый уход звезд Оперного за последнее время. Осенью 2020 года из театра были уволены дирижеры Андрей Галанов, певец Илья Сильчуков, концертмейстер Регина Саркисова, скрипачка Алла Джиган и альтистка Александра Потёмина. Увольнения произошли после акции «Вольного хора», которая состоялась перед началом одного из спектаклей.





После окончания этого сезона в театре не останется и народный артист Беларуси Владимир Петров, который, как и Сильчуков, участвовал в записи видеообращений против насилия.





Театр уволил главного дирижера Вячеслава Волича и не продлил контакт певице Екатерине Головлевой.





В кулуарах говорят о последовательном увольнении всех солистов и сотрудников Оперного, которые высказывали свою позицию.





Увольнения Петрова и Акининой произошли после того, как в мае 2021-го директором театра стал Вячеслав Гарбузов. Ранее он являлся директором Брестского театра драмы, начинал же карьеру в БРСМ.

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