



пишет smartpress.by. “В результате проделанной работы республиканским правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки "Азов", зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 гг., использованию запрещенных средств и методов войны", - говорится в сообщении,smartpress.by.





Там отмечено, что "полученные признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела".





"Собранная нами во взаимодействии с белорусскими коллегами доказательная база также послужит основанием для подготовки и направления соответствующих обращений в международные правозащитные инстанции — ЕСПЧ и МУС”, - заявили в ведомстве региона.





Отдельно прокурор самопровозглашенной республики Сергей Горенко выразил "искреннюю благодарность главе Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко, а также правоохранительным органам государства, в частности, Комитету Государственной Безопасности, за предоставленную следователям Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики возможность провести необходимые следственные действия с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного телеграм-канала “Nexta” Романом Протасевичем”.





Председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора 14 июня отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли какие-то официальные контакты между СК и ЛНР и вероятность того, что Протасевич будет выдан ЛНР, сказал:





"Для того, чтобы представители любых иностранных государств могли участвовать в каких-то следственных процессуальных действиях с Романом Протасевичем или требовать его выдачи, для всего этого основанием являются международные запросы, международные ходатайства, международные поручения, которые направляются в соответствии с действующими международно-правовыми актами, к которым присоединена Республика Беларусь, и на основании внутреннего законодательства".





Ранее глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник заявлял о контактах с белорусскими властями по делу Протасевича. “По-моему, наши следователи - хотя я не знаю, уже уехал в этот момент - должны были поехать в Беларусь для его допроса по нашему уголовному делу. Но это неточно. Но контакты, созвоны были 100%", - сказал Пасечник.





Генпрокуратура самопровозглашенной ЛНР возбудила в отношении Протасевича уголовное дело. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что президенту Александру Лукашенко "будет больно", если в Беларусь допустят представителей самопровозглашенной ЛНР для допроса задержанного оппозиционера Романа Протасевича.



