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Фанаты призвали лишить гражданства игрока сборной Швеции
Источник материала: Партизан
Форвард сборной Швеции Маркус Берг подвергся жесткой критике со стороны болельщиков после матча с Испанией в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы, сообщает sportbox.ru со ссылкой на AS. Встреча проходила в Севилье и завершилась со счетом 0:0.
Нападающий "Краснодара" по ходу встречи упустил отличный шанс для взятия ворот,
"Мы проследим и просканируем комментарии. У нас есть прямой контакт с нашим отделом безопасности на случай, если потребуется действовать", - говорится в заявлении представителей шведской сборной.
Отмечается, что в Федерации футбола страны собираются обратиться в полицию в связи с некоторыми комментариями.
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Форвард сборной Швеции Маркус Берг подвергся жесткой критике со стороны болельщиков после матча с Испанией в рамках первого тура группового этапа чемпионата...
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