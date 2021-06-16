Фанаты призвали лишить гражданства игрока сборной Швеции









пишет ru.oxu.az, что стало поводом для оскорблений в адрес футболиста в социальных сетях. Некоторые фанаты даже стали призывать лишить игрока гражданства Швеции. Нападающий "Краснодара" по ходу встречи упустил отличный шанс для взятия ворот,ru.oxu.az, что стало поводом для оскорблений в адрес футболиста в социальных сетях. Некоторые фанаты даже стали призывать лишить игрока гражданства Швеции.





"Мы проследим и просканируем комментарии. У нас есть прямой контакт с нашим отделом безопасности на случай, если потребуется действовать", - говорится в заявлении представителей шведской сборной.





Отмечается, что в Федерации футбола страны собираются обратиться в полицию в связи с некоторыми комментариями.