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Фанаты призвали лишить гражданства игрока сборной Швеции

16.06.2021 18:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форвард сборной Швеции Маркус Берг подвергся жесткой критике со стороны болельщиков после матча с Испанией в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы, сообщает sportbox.ru со ссылкой на AS. Встреча проходила в Севилье и завершилась со счетом 0:0.



Нападающий "Краснодара" по ходу встречи упустил отличный шанс для взятия ворот, пишет ru.oxu.az, что стало поводом для оскорблений в адрес футболиста в социальных сетях. Некоторые фанаты даже стали призывать лишить игрока гражданства Швеции.

"Мы проследим и просканируем комментарии. У нас есть прямой контакт с нашим отделом безопасности на случай, если потребуется действовать", - говорится в заявлении представителей шведской сборной. 

Отмечается, что в Федерации футбола страны собираются обратиться в полицию в связи с некоторыми комментариями.
 
 
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Форвард сборной Швеции Маркус Берг подвергся жесткой критике со стороны болельщиков после матча с Испанией в рамках первого тура группового этапа чемпионата...
 
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