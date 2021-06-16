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России вымучила победу у Финляндии в матче ЕВРО-2020
Источник материала: Партизан
Футболисты сборной России обыграли команду Финляндии во втором матче группового этапа чемпионата Европы.
Встреча группы B, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой российской команды со счетом 1:0.
Единственный гол на 45-й минуте забил Алексей Миранчук.
Добавим, что это первая победа россиян на турнире
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Футболисты сборной России обыграли команду Финляндии во втором матче группового этапа чемпионата Европы.
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