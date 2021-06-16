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России вымучила победу у Финляндии в матче ЕВРО-2020

16.06.2021 18:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболисты сборной России обыграли команду Финляндии во втором матче группового этапа чемпионата Европы.

Встреча группы B, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой российской команды со счетом 1:0. 

Единственный гол на 45-й минуте забил Алексей Миранчук.

Добавим, что это первая победа россиян на турнире
 
 
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Футболисты сборной России обыграли команду Финляндии во втором матче группового этапа чемпионата Европы.
 
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