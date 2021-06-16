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«Генпрокуратура ЛНР» заявила о получении признательных показаний Протасевича

16.06.2021 18:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральный прокурор самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Горенко заявил, что ведомство получило «неопровержимые доказательства причастности задержанного в Минске блогера Романа Протасевича к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки "Азов", зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014—2015 гг., использованию запрещенных средств и методов войны».

«Генпрокуратура ЛНР» заявила о получении признательных показаний Протасевича

В обращении главы ведомства, размещенном на сайте т.н. генпрокуратуры ЛНР, также содержится благодарность Александру Лукашенко и правоохранительным органам Беларуси за возможность «провести необходимые следственные действия» с Протасевичем.

«Полученные признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела. Полагаю, что собранная нами во взаимодействии с белорусскими коллегами доказательная база также послужит основанием для подготовки и направления соответствующих обращений в международные правозащитные инстанции — ЕСПЧ и МУС», — говорится в обращении.

На пресс-конференции 14 июня в Минске председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, отвечая на вопрос, приезжали ли представители т.н. генеральной прокуратуры Луганской народной республики, заявил, что запросов из-за границы по делу Протасевича не поступало. Сам блогер добавил: «Любые официальные показания я даю только представителям Следственного комитета». Давал ли он неофициальные показания, подследственный не сообщил.

27 мая сепаратисты из т.н. ЛНР заявили о возбуждении уголовного дела против Протасевича, который, «находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона "Азов", запрещенной в Луганской Народной Республике, совместно с иными неустановленными лицами принимал участие в боевых действиях в составе указанного добровольческого батальона на территории Донбасса».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ТСН заявил, что если Беларусь ответит на обращение положительно, то «будет больно». «У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В частности, и экономических. Не буду забрасываться угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины — одно из таких», — сказал Кулеба.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный прокурор самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Горенко заявил, что ведомство получило «неопровержимые доказательства...
 
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