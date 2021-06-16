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Пресс-конференция Путина на саммите Россия – США в Женеве – трансляция

16.06.2021 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский лидер Владимир Путин впервые встретился с Джо Байденом после вступления того в должность президента США. Предыдущий саммит Россия – США прошел в 2018 году в Хельсинки, главой Белого дома тогда был Дональд Трамп.

Нынешний саммит проходит в Женеве, местом выбрана вилла Ла Гранж. Перед началом переговоров главы государств пожали друг другу руки и сфотографировались с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Первая встреча двух президентов состояла из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Переговоры Путина и Байдена  продолжались четыре часа.

Перед саммитом в Москве отмечали смягчение риторики со стороны Вашингтона, хотя нотки сдерживания по-прежнему сохраняются, об этом заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

"Для того, чтобы разобраться, насколько они расходятся во мнениях, насколько критические противоречия есть между РФ и США, нужно сначала сесть поговорить", – резюмировал он.

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Первая встреча президентов России и США после избрания Байдена на высокий пост состояла из трех частей: узкой и двух расширенных. Смотрите на видео...
 
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