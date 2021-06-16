Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Партизанская война: Тиханский о главной задаче территориальной обороны

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал регионы быть готовыми к мобилизации для отпора деструктивным силам, по словам главы государства, принятое 20 лет назад решение о создании территориальной обороны "подтвердило свою целесообразность", об этом белорусский лидер заявил в ходе встречи по вопросам территориальной обороны с активом Могилевской области в Шклове.

"В случае конфликта каждый двор, каждый дом, глава семьи, по крайней мере, должны суметь защитить свою семью, себя и, естественно, все вместе ту землю, территорию, на которой они живут. Вот это будет всенародная защита", ― отметил Лукашенко.

Что же такое территориальная оборона, как ее цели и задачи координируются с задачами действующей армии? На вопросы радио Sputnik ответил военный эксперт, профессор Академии военных наук Российской Федерации Александр Тиханский.

"Вынужден вас поправить. Это не территориальная оборона. Это территориальные войска. Так они обозначены в наших законодательных документах. Во-первых, это не охрана, а защита объектов, обеспечение мобилизации, выполнение отдельных боевых задач совместно с соединениями вооруженных сил Беларуси. В основном, конечно, это борьба с диверсионно-разведывательными силами и незаконными вооруженными формированиями", ― отметил эксперт.

Опыт Великой Отечественной войны

В законе так и написано, что территориальные войска предназначены для ведения партизанской войны на оккупированной противником территории, подчеркнул Тиханский. Например, если вооруженные силы отступают, то территориальная оборона остается на своей территории, "они эту территорию знают, плюс ― подготовленные закладки вооружений и боеприпасов, то есть мы взяли опыт Великой Отечественной войны", пояснил собеседник.

Эксперт рассказал также, чем вооружены территориальные войска, в основном, это легкое вооружение, у таких войск нет самоходок, танков, артиллерии. Есть легкое и тяжелое стрелковое вооружение и средства противовоздушной обороны. Это, в основном, ПЗРК и "Стрела-10", отметил Тиханский.

Комментарий профессора Академии военных наук Российской Федерации Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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