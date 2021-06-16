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Фотофакт. Главы дипмиссий ЕС в Минске встретились с родными белорусских политзаключенных
16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главы дипломатических миссий Европейского союза 16 июня встретились с родными белорусских политзаключенных, чтобы выразить свою солидарность и сопереживание.
Фото:
— Мы призываем все семьи политических заключенных не терять надежду, а также выражаем им поддержку со стороны ЕС, —
На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 493 политзаключенных. Они находятся под стражей за свою гражданскую позицию и политические взгляды.
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«Мы призываем все семьи политических заключенных не терять надежду, а также выражаем им поддержку со стороны ЕС».
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