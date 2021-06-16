Фотофакт. Главы дипмиссий ЕС в Минске встретились с родными белорусских политзаключенных

Источник материала: Салiдарнасць

Главы дипломатических миссий Европейского союза 16 июня встретились с родными белорусских политзаключенных, чтобы выразить свою солидарность и сопереживание.





Фото: European Union in Belarus

— Мы призываем все семьи политических заключенных не терять надежду, а также выражаем им поддержку со стороны ЕС, — отмечается в совместном заявлении глав дипмиссий Евросоюза . — Мы глубоко впечатлены мужеством и достоинством всех незаконно задержанных и разделяем их ожидания того момента, когда в Беларуси восторжествуют свобода и справедливость.

На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 493 политзаключенных. Они находятся под стражей за свою гражданскую позицию и политические взгляды.