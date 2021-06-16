Кузнецов: «Москва подкидывает топлива в котел: смотрите, он же еще и с сепаратистами такие дела ведет!»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» — о последствиях заявления ЛНР относительно Романа Протасевича.

— «Прокуратура ЛНР» выпустила заявление , в котором горячо поблагодарила Александра Григорьевича за возможность провести «следственные действия» с Протасевичем, — пишет Петр Кузнецов. — Это на вторые сутки после того, как устами силовиков и МИДа Минск попытался отмыться от информации о том, что такое вообще возможно. Почему пытался отмыться – понятно: во-первых, это грозит полным разрывом экономических отношений с Украиной.

Можно хорохориться сколько угодно, мол, Украине это нанесет ущерб, но куда больший ущерб подобное нанесет режиму: мир так устроен, что если у покупателя есть деньги, то он найдет, где на них купить то, что ему надо. А вот продавцу, особенно с перспективами оказаться под санкциями, надо будет еще крепко подумать, куда девать свой товар. Так сложилось, что в отношениях Украины и Беларуси покупатель с деньгами – именно Украина.

Во-вторых, попадание в разряд государств, фактически признавших ЛНР – это такой минусик в международную карму, размером примерно с телеграфный столб. Тут, наверное, и объяснять ничего не надо.

Так вот, то, что именно сегодня ЛНР сделало такое заявление – это даже не «подстава». Это прямое подтверждение того, о чем я писал неоднократно начиная с момента инцидента с Rynair: в новой ситуации проблема Беларуси – это большой и серьезный вопрос международной повестки дня и неминуемо станет предметом торга между Россией и Западом, в силу того, что цена решения вопроса для Запада резко возросла.

Произошедшее сегодня – прием, который Россия уже неоднократно применяла в разных видах, вариантах и ситуациях. Повышение ставок по мере торгов. Самый запоминающийся случай такого рода: 2015 год, в Минске сидят Путин, Порошенко и западные лидеры, пытаются о чем-то договариваться, и ровно параллельно этому процессу под Дебальцево разворачивается и набирает обороты наступление сепаратистов. Порошенко бегает на спецсвязь, как ужаленный, узнавать, как идут бои, просто для того, чтобы понимать, как себя вести.

Масштабы, конечно, разные, и острота – разная, а вот суть одна. В ответ на желание Запада как-то решить белорусскую проблему (даже если сегодня Путин с Байденом не много времени посвятили ее обсуждению, как минимум вопрос был обозначен, а накануне с заявлением выступили совместно США и ЕС, так что вопрос продолжит решаться на более техническом уровне уже после того, как на самом высшем уровне будут обозначены рамки), Москва подкидывает топлива в котел: смотрите, он же еще и с сепаратистами такие дела ведет! Что вы на это скажете? Товар у нас что надо – задешево не отдадим.

С августа прошлого года из Минска только и доносились стоны по поводу того, мол, что вокруг Беларуси идет геополитическая игра. Которой, игрой, тогда особо и не пахло. Западу любые взрывы нестабильности в регионе – как серпом по тому самому месту, которое некоторые хотели бы у кого-то видеть стальным. Поэтому до самого последнего момента он обозначал свою заинтересованность в вопросе весьма условно – заявлениями, озабоченностями и чисто символическими санкциями.

Когда же черта была пройдена, а именно – были затронуты вопросы безопасности и границ, – игра действительно началась. И, похоже, это история из разряда «Не буди лиха, пока оно тихо».

Кузнецов: «Думать, что вопросы Беларуси для Байдена вторичны – это заблуждение»