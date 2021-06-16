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Профсоюзы заявили о резком скачке цен на стройматериалы

16.06.2021 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси произошел резкий скачок цен на стройматериалы, этом говорят данные мониторинга ФПБ, проведенного в первой половине июня.



"Поводом для выборочной проверки послужили регулярные звонки на "горячую линию" национального профцентра.  

Люди жаловались на выросший ценник как на стройматериалы, пишет interfax.by, так и на комплектующие. Профсоюзные специалисты посетили 49 магазинов в 39 районах страны и столице, чтобы сравнить цены этого июня с декабрьскими. В большинстве торговых точек действительно зафиксирован серьезный подъем цен", - говорится в сообщении на сайте Федерации профсоюзов Беларуси. 


Заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич рассказала, что, по сведениям профсоюзов, почти на 90% увеличились цены на хвойные пиломатериалы в Новополоцке, на 20% – на цемент в Лоевском районе, более чем на 85% – на плиты ОSB в городском поселке Россоны.

"Значительно подорожали изделия из металла. По информации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования, примерно на 50% выросла стоимость фанеры, МДФ, дров и других изделий из дерева", - рассказала Манкевич. 

На сайте ФПБ сказано, что специалисты федерации обсуждают эти вопросы с органами госуправления и регуляторами. "Профсоюзы намерены узнать причины роста цен на строительные материалы и какие меры предпринимаются, чтобы не допустить их необоснованного подорожания. Сегодня этот вопрос обсудили представители ФПБ, Комитета госконтроля и Министерства антимонопольного регулирования и торговли в ходе видеоконференции", - отмечается в сообщении. 
 
 
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В Беларуси произошел резкий скачок цен на стройматериалы, этом говорят данные мониторинга ФПБ, проведенного в первой половине июня.
 
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