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Профсоюзы заявили о резком скачке цен на стройматериалы
Источник материала: Партизан
В Беларуси произошел резкий скачок цен на стройматериалы, этом говорят данные мониторинга ФПБ, проведенного в первой половине июня.
"Поводом для выборочной проверки послужили регулярные звонки на "горячую линию" национального профцентра.
Люди жаловались на выросший ценник как на стройматериалы,
Заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич рассказала, что, по сведениям профсоюзов, почти на 90% увеличились цены на хвойные пиломатериалы в Новополоцке, на 20% – на цемент в Лоевском районе, более чем на 85% – на плиты ОSB в городском поселке Россоны.
"Значительно подорожали изделия из металла. По информации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования, примерно на 50% выросла стоимость фанеры, МДФ, дров и других изделий из дерева", - рассказала Манкевич.
На сайте ФПБ сказано, что специалисты федерации обсуждают эти вопросы с органами госуправления и регуляторами. "Профсоюзы намерены узнать причины роста цен на строительные материалы и какие меры предпринимаются, чтобы не допустить их необоснованного подорожания. Сегодня этот вопрос обсудили представители ФПБ, Комитета госконтроля и Министерства антимонопольного регулирования и торговли в ходе видеоконференции", - отмечается в сообщении.
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В Беларуси произошел резкий скачок цен на стройматериалы, этом говорят данные мониторинга ФПБ, проведенного в первой половине июня.
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