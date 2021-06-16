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Задержанный за день до защиты диплома тудент БНТУ получил 15 суток

16.06.2021 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

14 июня в Минске у общежития задержали студента БНТУ и музыканта Сергея Веремеюка. По информации его однокурсников, Сергей приехал на защиту диплома (она должна была пройти 15 июня, вчера). Сегодня парень находится в ЦИП на Окрестина. По данным лишённого регистрации ПЦ «Весна», Сергея обвиняют по статье 24.23 КоАП — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.




UPD: Сергея Веремеюка осудили на 15 суток административного ареста.

— 14 июня в 11.20 возле входа в третье общежитие БНТУ к Сергею подошли люди в масках и кепках, предъявили удостоверение и провели Сергея в серый Volkswagen. Машина была припаркована рядом, за четвёртым общежитием, — пишет телеграм-канал «БНТУ 97%».

Однокурсница Сергея уточняет: «с момента, как Сергей приехал в Минск, и до задержания прошло всего 20 минут. Вчера в 9 утра у него должна была быть защита диплома». 

Суд должен состояться сегодня в суде Советского района.

Сергей Веремеюк заканчивает механико-технологический факультет (МТФ). Занимается музыкой, стал полуфиналистом конкурса «Заспявай», который проводит TuzinFM.

В 2018 году Сергей выиграл премию студент года БНТУ.  А также придумал проект «Zanyatoj» — бюро по трудоустройству студентов, «чтобы развивать их профессиональную активность», пишет dev.by. 
 
Теги: Минск
 
 
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14 июня в Минске у общежития задержали студента БНТУ и музыканта Сергея Веремеюка. По информации его однокурсников, Сергей приехал на защиту диплома (она должна...
 
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