Задержанный за день до защиты диплома тудент БНТУ получил 15 суток

Источник материала: Партизан

14 июня в Минске у общежития задержали студента БНТУ и музыканта Сергея Веремеюка. По информации его однокурсников, Сергей приехал на защиту диплома (она должна была пройти 15 июня, вчера). Сегодня парень находится в ЦИП на Окрестина. По данным лишённого регистрации ПЦ «Весна», Сергея обвиняют по статье 24.23 КоАП — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.







UPD: Сергея Веремеюка осудили на 15 суток административного ареста.

пишет телеграм-канал «БНТУ 97%». — 14 июня в 11.20 возле входа в третье общежитие БНТУ к Сергею подошли люди в масках и кепках, предъявили удостоверение и провели Сергея в серый Volkswagen. Машина была припаркована рядом, за четвёртым общежитием, —телеграм-канал «БНТУ 97%».

Однокурсница Сергея уточняет: «с момента, как Сергей приехал в Минск , и до задержания прошло всего 20 минут. Вчера в 9 утра у него должна была быть защита диплома».

Суд должен состояться сегодня в суде Советского района.

Сергей Веремеюк заканчивает механико-технологический факультет (МТФ). Занимается музыкой, стал полуфиналистом конкурса «Заспявай», который проводит TuzinFM.

пишет dev.by. В 2018 году Сергей выиграл премию студент года БНТУ. А также придумал проект «Zanyatoj» — бюро по трудоустройству студентов, «чтобы развивать их профессиональную активность»,dev.by.





