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Белстат отчитался о росте ВВП в январе—мае

16.06.2021 19:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе—мае 2021 года составил 63,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем в январе—мае 2020 года, сообщил Национальный статистический комитет.

Белстат отчитался о росте ВВП в январе—мае

В январе 2021 года к январю 2020-го ВВП вырос на 1,3%, в январе—феврале — на 0,8%, январе—марте — на 0,9%, январе—апреле — на 2,5%. Таким образом, рост за май ускорился на 0,6 процентного пункта.

Официальный прогноз властей на этот год предусматривает рост экономики не менее чем на 1,8%. Прогнозируется, что за первое полугодие ВВП увеличится на 1,5—1,8%. Такие цифры содержались в комментарии министра экономики Александра Червякова, размещенном на сайте Минэкономики 30 апреля. По мнению чиновника, рост ВВП — «результат работы экономики, а не низкой базы».

Беларусь в 2021 году будет единственной страной в регионе Европы и Центральной Азии с отрицательной динамикой валового внутреннего продукта, следует из июньского доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» (Global Economic Prospects).

 
 
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Валовой внутренний продукт Беларуси в январе—мае 2021 года составил 63,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем в январе—мае 2020 года, сообщил...
 
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