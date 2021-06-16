Белстат отчитался о росте ВВП в январе—мае

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе—мае 2021 года составил 63,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем в январе—мае 2020 года, сообщил Национальный статистический комитет.





В январе 2021 года к январю 2020-го ВВП вырос на 1,3%, в январе—феврале — на 0,8%, январе—марте — на 0,9%, январе—апреле — на 2,5%. Таким образом, рост за май ускорился на 0,6 процентного пункта.

Официальный прогноз властей на этот год предусматривает рост экономики не менее чем на 1,8%. Прогнозируется, что за первое полугодие ВВП увеличится на 1,5—1,8%. Такие цифры содержались в комментарии министра экономики Александра Червякова, размещенном на сайте Минэкономики 30 апреля. По мнению чиновника, рост ВВП — «результат работы экономики, а не низкой базы».

Беларусь в 2021 году будет единственной страной в регионе Европы и Центральной Азии с отрицательной динамикой валового внутреннего продукта, следует из июньского доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» (Global Economic Prospects).