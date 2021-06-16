Украина потребовала от белорусских властей объяснений относительно следственных действий «ЛНР» с Протасевичем

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Посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения относительно информации о «следственных действиях» самопровозглашенной ЛНР, связанных с задержанным журналистом Романом Протасевичем, сообщает УНН .

— Никакой «генпрокуратуры ЛНР» не может быть по определению. Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации, — цитирует агентство пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко. — Сообщение о проведении «следственных действий» в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какой-то псевдосубъектности.

По словам дипломата, это лишь подтверждает, что операция по принудительной посадке самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича были разыграно по российскому сценарию.

Россия, по мнению МИД, не теряет шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затащить в свой геополитический порядок дня.

Такое сближение безусловно усиливает риски для Украины. И оно будет учтено при принятии государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности, отмечают в ведомстве.

По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения.

Ранее генпрокурор ЛНР заявил о том, что в Беларуси были проведены следственные действия, связанные с задержанным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, а также заявили о якобы «наличии доказательств» его причастности «к убийствам жителей на Донбассе».

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