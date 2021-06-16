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Украина потребовала от белорусских властей объяснений относительно следственных действий «ЛНР» с Протасевичем
16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения относительно информации о «следственных действиях» самопровозглашенной ЛНР, связанных с задержанным журналистом Романом Протасевичем, сообщает
— Никакой «генпрокуратуры ЛНР» не может быть по определению. Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации, — цитирует агентство пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко. — Сообщение о проведении «следственных действий» в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какой-то псевдосубъектности.
По словам дипломата, это лишь подтверждает, что операция по принудительной посадке самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича были разыграно по российскому сценарию.
Россия, по мнению МИД, не теряет шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затащить в свой геополитический порядок дня.
Такое сближение безусловно усиливает риски для Украины. И оно будет учтено при принятии государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности, отмечают в ведомстве.
По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения.
Ранее генпрокурор ЛНР
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Украина потребовала от белорусских властей объяснений относительно следственных действий «ЛНР» с Протасевичем
«Никакой «генпрокуратуры ЛНР» не может быть по определению».
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