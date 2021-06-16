Четыре иностранных телеканала прекратили вещание в Беларуси













"Ввиду истечения сроков действия разрешений на распространение продукции иностранных средств массовой информации на территории Республики Беларусь министерством информации исключены из списка зарубежных телепрограмм, разрешенных к распространению в Беларуси, иностранные телевизионные СМИ: IQ HD, ЖИВИ!, Спорт 1 и Спорт 2", - уточнили в ведомстве.





Ранее в Беларуси перестали вещать такие телеканалы и телепрограммы, как "КХЛ", "КИНОМИКС", "Русская ночь", Russian Musicbox, "Мама", Candyman, Наш Футбол и НЮ АРТ ТВ (NU ART TV).





12 апреля из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение в Республике Беларусь, министерством информации была исключена иностранная телепрограмма Euronews.







