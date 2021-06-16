Доминикана – островная страна на Карибах – стала во время пандемии одним из самых популярных экзотических направлений для пляжного отдыха.





пишет РБК-Украина, что полетные программы продолжили на лето. Украинцы на протяжении всей зимы летали чартерными рейсами на райские пляжи в стиле "баунти". Причем спрос на это направление превысил все ожидания туроператоров настолько,РБК-Украина, что полетные программы продолжили на лето.





Но некоторые туристы не только хвалят отдых в Доминикане, но и жалуются на сопутствующие неприятности: от неудобных самолетов до сервиса в отелях и засилья водорослей на пляжах.

Полезный климат и красивые пляжи

Многие туристы после отдыха в новой стране могут поделиться как позитивными впечатлениями, так и неприятными моментами. О плюсах и минусах своей недавней поездки в жаркую страну поделилась на странице в Instagram директор туристического агентства "Travel Mix" из Мариуполя Валерия Полудняк.





"Доминиканская Республика — очень атмосферное и красивое государство.

Здесь замечательный климат: по моим ощущениям жара переносится легче, чем в Египте. Также влажный климат благоприятно влияет на кожу и волосы, что не может не радовать", — отметила она.





"Продажа" номеров и сложности в отелях: туристам раскрыли неприятные детали отдыха в Доминикане









Фото: Доминикану выбирают для пляжного отдыха (booking.com)





Отдых в Доминикане можно выбрать как на побережье Атлантического океана на курорте Пунта-Кана или Карибском море, в Ла Романа, добавляет специалист.





"Страна однозначно понравится любителям пляжного отдыха. Океан или море — выбираем от пожеланий и сезона. В зависимости от сезона может меняться стоимость на направление, количество осадков и наличие или отсутствие водорослей", — отмечает турагент.





Из экскурсий в Доминикане можно посетить остров Саона в Карибском море, остров Бакарди, пляж Макао, также заказать полёт на вертолете над самыми красивыми пляжами.





Туристы часто стараются привезти что-то ценное и редкое из разных экзотических стран. Доминикана знаменита собственными ромом, шоколадом, макадамским орехом, сигарами и какао, отмечает Валерия. Подарки для себя и близких туристы найдут на любой вкус.









Фото: В зависимости от сезона может меняться стоимость, количество осадков и наличие водорослей (booking.com)

Минусы отдыха: в отелях "продают" номера

Турагент выбрала для своего отпуска в конце мая отель сети, в которой была уверена. Она ожидала отличное обслуживание, но по факту оказалось не так.





"Приехали в отель, подошли на ресепшен и, не успев достать документы из сумки, мне уже предложили поменять номер и доплатить 350 долларов. Я немного опешила, потому что мне даже вздохнуть не дали, а уже денег надо кому-то давать", — пишет о первых впечатлениях руководитель агентства.





Номера категории выше были на 100 долларов дороже, но Валерия Полудняк их изначально не забронировала. ⠀





"Меня интересовала одна услуга: ранее заселение. Мы приехали в 11:00, а официально получить номер в отеле можно было в 16:00. Желания вести длинные переговоры после 12-часового прямого перелета не было", — рассказывает она.









Фото: Улучшенный номер предлагают за повышенную доплату (booking.com)





Тем временем сотрудники отеля на ресепшене решили, что она хочет поменять номер, и начали настойчиво его предлагать.





"Пару слов о том, что я турагент и цена уже 300 долларов. Сотрудник все продолжал объяснять мне, какой классный номер получу. Я хотела заплатить за раннее заселение, но если речь уже идет об улучшенном номере, хотелось бы его для начала увидеть", — рассказывает турагент о своем общении с работниками отеля.





Спустя еще 10-15 минут сумма стала 200 долларов. Но сотруднику ресепшена не удалось "продать" номер без просмотра, а Валерии - добиться раннего заселения.





"Я сказала, что платить за номер не будем и готовы заплатить только за раннее заселение. И тут у них "полетела" система. На часах — 12:00", — вспоминает сложности на отдыхе девушка.









Фото: Питание в Доминикане туристам нравится (booking.com)





Гостей заселили в 13:30, до этого они успели сходить пообедать. По питанию у нее нареканий не возникло. Понравился и дальнейший сервис в отеле.

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"Номер получили хороший, меня всё устроило. Если бы у меня было меньше опыта путешествий, думаю, заплатила бы 350 долларов, ведь сотрудник отеля был очень убедительным", — отмечает специалист.





Она позже пообщалась с гидом по поводу ситуации с заселением. ⠀





"Он сказал, что такое не только в нашем отеле, но и в принципе в Доминикане. Восемь месяцев не было туристов, конечно, люди хотят заработать", — предупреждает она будущих туристов.









Фото: На улицах Доминиканы (pixabay.com)





Она рекомендует посетить Доминиканскую Республику туристам, но желательно не тем, кто едет за границу в первый раз. Путешествия стоит планировать "по возрастанию", резюмирует она.





Напомним, ранее мы сообщали, как не попасть в неловкое положение на курортах из-за незнания местных традиций и законов.