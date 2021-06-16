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Четыре российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг
Источник материала: Партизан
Российские легкоатлеты Кирилл Григорьев, Аркадий Николаев, Станислав Серов и Марсель Шагалиев дисквалифицированы Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Срок дисквалификации для каждого составляет два года. Они обвиняются в использовании и/или попытке использования запрещенной субстанции или запрещенного метода.
Григорьев, Николаев и Шагалиев участвуют в беговых дисциплинах, а Серов — в спортивной ходьбе,
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Российские легкоатлеты Кирилл Григорьев, Аркадий Николаев, Станислав Серов и Марсель Шагалиев дисквалифицированы Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)...
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