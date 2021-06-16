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Четыре российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг

16.06.2021 19:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российские легкоатлеты Кирилл Григорьев, Аркадий Николаев, Станислав Серов и Марсель Шагалиев дисквалифицированы Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) за нарушение антидопинговых правил.



Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Срок дисквалификации для каждого составляет два года. Они обвиняются в использовании и/или попытке использования запрещенной субстанции или запрещенного метода.

Григорьев, Николаев и Шагалиев участвуют в беговых дисциплинах, а Серов — в спортивной ходьбе, пишет Прессбол.
 
 
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Российские легкоатлеты Кирилл Григорьев, Аркадий Николаев, Станислав Серов и Марсель Шагалиев дисквалифицированы Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)...
 
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