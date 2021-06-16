Телеканалы «Спорт 1» и «Спорт 2» исключили из списка разрешенных к вещанию в Беларуси

Украинские телеканалы «Спорт 1» и «Спорт 2» исключены из списка разрешенных к вещанию в Беларуси.





«Ввиду истечения сроков действия разрешений на распространение продукции иностранных средств массовой информации на территории Республики Беларусь Министерством информации Республики Беларусь исключены из списка зарубежных телепрограмм, разрешенных к распространению в Беларуси, иностранные телевизионные СМИ: IQ HD, "ЖИВИ!", "Спорт 1" и "Спорт 2"», — сообщает пресс-служба Мининформа.