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Телеканалы «Спорт 1» и «Спорт 2» исключили из списка разрешенных к вещанию в Беларуси

16.06.2021 19:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украинские телеканалы «Спорт 1» и «Спорт 2» исключены из списка разрешенных к вещанию в Беларуси.

Телеканалы «Спорт 1» и «Спорт 2» исключили из списка разрешенных к вещанию в Беларуси

«Ввиду истечения сроков действия разрешений на распространение продукции иностранных средств массовой информации на территории Республики Беларусь Министерством информации Республики Беларусь исключены из списка зарубежных телепрограмм, разрешенных к распространению в Беларуси, иностранные телевизионные СМИ: IQ HD, "ЖИВИ!", "Спорт 1" и "Спорт 2"», — сообщает пресс-служба Мининформа.

 
 
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Украинские телеканалы «Спорт 1» и «Спорт 2» исключены из списка разрешенных к вещанию в Беларуси.
 
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