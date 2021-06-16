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В США мужчина застрелил кассира супермаркета после спора о медицинской маске

16.06.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США мужчина застрелил кассира супермаркета после спора о медицинской маске

В округе Де-Калб в Джорджии (США) посетитель супермаркета из-за требования надеть маску устроил стрельбу. В результате инцидента погиб один человек, еще двое были ранены. Об этом информирует бюро расследований штата Джорджия.

30-летний Виктор Ли Такер-младший начал спорить с кассиром супермаркета из-за медицинской маски. Мужчина отказался платить за покупки, вышел из магазина, но вскоре вернулся. Американец достал пистолет и выстрелил в кассира.

После злоумышленник выстрелил в охранника магазина, пытавшегося ему помешать. Началась перестрелка, преступник и охранник были ранены.

Ли Такер был арестован при попытке покинуть супермаркет.

Состояние раненых охранника и преступника оценивается как стабильное. Уточняется, что также ранена была второй кассир. Ей оказали помощь на месте.

Фото: Pixabay

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В округе Де-Калб в Джорджии (США) посетитель супермаркета из-за требования надеть маску устроил стрельбу. В результате инцидента погиб один человек, еще двое были...
 
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