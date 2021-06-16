Путин или Байден: чья правда сильнее? Кто в ЕС посчитает себя преданным после этой встречи?

Источник материала: ОНТ

Единый Запад – это миф? Кто и за что наказывает Украину и не пускает в НАТО? К чему готовиться после встречи Путина и Байдена?

На эти вопросы попытались ответить политолог Вадим Елфимов и председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных.

Смотрите подробности в выпуске программы «ОбъективНО».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram