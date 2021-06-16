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Путин или Байден: чья правда сильнее? Кто в ЕС посчитает себя преданным после этой встречи?
Источник материала: ОНТ
Единый Запад – это миф? Кто и за что наказывает Украину и не пускает в НАТО? К чему готовиться после встречи Путина и Байдена?
На эти вопросы попытались ответить политолог Вадим Елфимов и председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных.
Смотрите подробности в выпуске программы «ОбъективНО».
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Единый Запад – это миф? Кто и за что наказывает Украину и не пускает в НАТО? К чему готовиться после встречи Путина и Байдена? На эти вопросы попытались ответить...
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