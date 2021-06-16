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Откровения Протасевича заставили западных дипломатов бежать из зала?

16.06.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Откровения Протасевича заставили западных дипломатов бежать из зала?

Почему те, кто больше всех волновался о Протасевиче, уходят с брифинга с его участием? Смогут ли на Западе «развидеть» новые откровения человека, с помощью которого планировали обосновывать новые санкции? И чего ждать от вчерашних соратников Протасевича, о которых мы узнаем все больше фактов? 

Эти темы обсудили гости программы «ОбъективНО» на ОНТ: декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, политолог Андрей Сыч, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский и политолог, кандидат философских наук Николай Щекин.

Подробнее – в видеоинформации.


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Почему те, кто больше всех волновался о Протасевиче, уходят с брифинга с его участием? Смогут ли на Западе «развидеть» новые откровения человека, с помощью которого...
 
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