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Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Источник материала: ОНТ
Россия и США договорились вернуть послов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с главой США Джо Байденом.
Президент Российской Федерации подчеркнул, что переговоры с Байденом прошли «хорошо». Россия и США договорились вернуть послов. Страны также настроены искать решение проблем.
Встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве (Швейцария). Переговоры президентов продлились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.
Фото: скриншот трансляции пресс-конференции
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Россия и США договорились вернуть послов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с главой США Джо Байденом. Президент...
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