Путин: Россия и США договорились вернуть послов

Источник материала: ОНТ

Россия и США договорились вернуть послов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с главой США Джо Байденом.

Президент Российской Федерации подчеркнул, что переговоры с Байденом прошли «хорошо». Россия и США договорились вернуть послов. Страны также настроены искать решение проблем.

Встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве (Швейцария). Переговоры президентов продлились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.

Фото: скриншот трансляции пресс-конференции

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