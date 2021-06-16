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Путин: Россия и США договорились вернуть послов

16.06.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Путин: Россия и США договорились вернуть послов

Россия и США договорились вернуть послов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с главой США Джо Байденом.

Президент Российской Федерации подчеркнул, что переговоры с Байденом прошли «хорошо». Россия и США договорились вернуть послов. Страны также настроены искать решение проблем.

Встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве (Швейцария). Переговоры президентов продлились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.

Фото: скриншот трансляции пресс-конференции

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Россия и США договорились вернуть послов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с главой США Джо Байденом. Президент...
 
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