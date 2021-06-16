Потасовка на саммите в Женеве: американские репортеры перегородили дорогу российским, пытаясь первыми попасть внутрь

Источник материала: ОНТ

Российско-американская встреча в верхах началась с весьма неприятного инцидента. Американские журналисты устроили давку на входе в зал переговоров. Получилось очень недипломатично.

По словам очевидцев, американские репортеры перегородили дорогу российским коллегам, пытаясь первыми попасть внутрь. Началась потасовка сначала между репортерами, а затем вмешалась охрана американской делегации. Все это продолжалось больше четверти часа. На инцидент обратили внимание Путин и Байден, которые пытались поговорить. В итоге президентам надоело слушать крики, их перевели в другой зал. Сейчас у дверей выставлена усиленная охрана.

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