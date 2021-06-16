В Беларуси начинают испытания белорусской вакцины против COVID-19

Источник материала: ОНТ

Предварительные испытания белорусской вакцины против COVID-19 начинаются в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Разработка опытного образца должна быть закончена к осени 2021 года и запущена в производство уже в 2022 году. Об этом информирует БЕЛТА.

В создании белорусской вакцины против SARS-CoV-2 задействованы пять лабораторий РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, это порядка 50 специалистов.

Белорусская вакцина – двухдозовая и цельновирионная инактивированная. Она разрабатывается по принципу китайской Sinovac. Вирус SARS-CoV-2 выращивают на культуре клеток, инактивируют химическим методом, очищают, концентрируют и только потом – уже нежизнеспособный – вводят человеку в определенной дозировке, тем самым вызывая в организме иммунный ответ.

Фото: Pixabay

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