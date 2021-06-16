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Тепло до +27°С. Прогноз погоды на 17 июня

16.06.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тепло до +27°С. Прогноз погоды на 17 июня

В ближайшие дни – тепло, солнце, о дождях можно  на время забыть. 

Завтра погодой будет управлять антициклон с центром над Смоленской областью России. Он сформирован в очень теплой и сухой воздушной массе. И несет нам стабильно теплую и солнечную погоду. 

В четверг малооблачно и без осадков. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Влажность до 50 процентов. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Атмосферное давление будет повышенным и существенно не изменится. 

Утром от +15℃ по Гродненской области до +19℃ – по Гомельской. С учетом влажности и ветра по ощущениям на 3 градуса прохладнее. В середине дня на столбиках термометров – от +24℃ в северо-западных регионах до +27℃ в юго-восточных.  А к вечеру всего на пару градусов ниже – от +22℃ по северу до +25℃ по югу. 

В последующие дни метеоусловия продолжит формировать антициклон, который переместится на центральные районы европейской части России. Ожидается жаркая сухая погода. Небольшая облачность. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в пятницу утром +10℃…+16℃, днем +25℃…+30℃, в выходные дни до +32℃. Днем спастись от 30-градусной жары можно будет только на пляже. Температура воды в реках и водоемах +17℃…+22℃. 

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В ближайшие дни – тепло, солнце, о дождях можно  на время забыть.  Завтра погодой будет управлять антициклон с центром над Смоленской областью России. Он...
 
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