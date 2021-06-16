Андрейченко: запущен процесс экономического удушения Беларуси

Источник материала: ОНТ

Под флагом «защиты свободы и демократии» запущен процесс экономического удушения Беларуси. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

О совместном противостоянии внешним угрозам говорили на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Наращивание санкционной политики и выдавливание белорусских предприятий с мировых рынков, военно-политическое присутствие НАТО в сопредельных государствах – достойным ответом оппонентам может стать углубление стратегического партнерства и развитие союзного строительства.

В этом году заканчивается выполнение шести из девяти реализуемых программ, в бюджете 2022 года их останется только три. А выдвижение новых концепций довольно медлительно. Эти процессы намерены ускорить. В том числе внести изменения в законодательство, чтобы сократить сроки согласования в различных инстанциях.

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