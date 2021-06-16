ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Андрейченко: запущен процесс экономического удушения Беларуси

16.06.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Андрейченко: запущен процесс экономического удушения Беларуси

Под флагом «защиты свободы и демократии» запущен процесс экономического удушения Беларуси. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

О совместном противостоянии внешним угрозам говорили на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Наращивание санкционной политики и выдавливание белорусских предприятий с мировых рынков, военно-политическое присутствие НАТО в сопредельных государствах – достойным ответом оппонентам может стать углубление стратегического партнерства и развитие союзного строительства.

В этом году заканчивается выполнение шести из девяти реализуемых программ, в бюджете 2022 года их останется только три. А выдвижение новых концепций довольно медлительно. Эти процессы намерены ускорить. В том числе внести изменения в законодательство, чтобы сократить сроки согласования в различных инстанциях. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под флагом «защиты свободы и демократии» запущен процесс экономического удушения Беларуси. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина потребовала от белорусских властей объяснений относительно следственных действий «ЛНР» с Протасевичем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by