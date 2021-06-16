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На МКАД легковушка врезалась в автопоезд – водитель погиб
Источник материала: ОНТ
Легковушка столкнулась с автопоездом на МКАД. В результате аварии погиб 25-летний мужчина. Об этом
По предварительным сведениям, 16 июня около 9:50 водитель автомобиля Opel в районе 18-го км внутреннего кольца МКАД столкнулся с ехавшим впереди автопоездом. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Легковушка столкнулась с автопоездом на МКАД. В результате аварии погиб 25-летний мужчина. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По предварительным...
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