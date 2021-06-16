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Белорусские футбольные клубы узнали соперников в Лиге конференций УЕФА

16.06.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские футбольные клубы узнали соперников в Лиге конференций УЕФА

Белорусские футбольные клубы узнали соперников в новом европейском турнире – Лиге конференций УЕФА.

Наши команды начнут выступление со второго квалификационного раунда. Обладатель Кубка страны и серебряный призер чемпионата БАТЭ сыграет с победителем пары «Динамо-Батуми» и «Тре Пенне» из Сан-Марино. 

Брестскому «Динамо» предстоит сыграть с клубом «Виктория Пльзень» из Чехии. Жодинскому «Торпедо» будет противостоять датский «Копенгаген». Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций пройдут 22 и 29 июля.

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Белорусские футбольные клубы узнали соперников в новом европейском турнире – Лиге конференций УЕФА. Наши команды начнут выступление со второго...
 
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