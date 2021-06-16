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Хоккеисты «Тампы» сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс»

16.06.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты «Тампы» сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс»

Хоккеисты «Тампы» сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс».

«Молнии» победили с преимуществом в две шайбы – 4:2. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отдал три результативные передачи и установил рекорд клуба – для достижения отметки в 20 очков в плей-офф ему потребовалось всего 13 встреч. Его партнер по команде Брэйден Пойнт забросил в пятом матче Кубка Стэнли подряд, повторив рекорд Лиги.

Следующий матч «Тампа» и «Айлендерс» проведут 18 июня. Счет в серии равный – 1:1. Во втором полуфинале «Вегас» лидирует в противостоянии с «Монреалем», победив в первом матче 4:1. Следующую встречу команды проведут 16 июня.

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Хоккеисты «Тампы» сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс». «Молнии» победили с преимуществом в две шайбы – 4:2. Российский...
 
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