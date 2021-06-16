Коммунальное ЧП в Борисове: 150-тысячный город остался без холодной воды

Источник материала: ОНТ

Коммунальное ЧП в Борисове: весь город остался без холодной воды. На место аварии выехала наша съемочная группа.





16 июня практически весь 150-тысячный Борисов остался без воды. Прорыв произошел около 10 утра.

Проблема коснулась и многоквартирных жилых домов, и частного сектора, и социальных объектов – в общем, обезвожено было все. Городские власти сразу же объявили, чтобы люди не волновались – если оперативно устранить аварию не удастся, по городу организуют подвоз воды. На место выехала ремонтная бригада Горводоканала.

К этому времени авария уже ликвидирована, но качество воды в некоторых районах не соответствует нормам. Туда отправили цистерны с водой. В Горводоканале отмечают, что там вода будет пригодна для питья только 17 июня.

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