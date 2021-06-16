«Такого в истории театра еще не было». Задержана член Координационного совета Оксана Зарецкая

Источник материала: Салiдарнасць

Оксану задержали сегодня в 19:15 во время премьеры постановки «Белый кролик Красный кролик».

Как сообщил Сергей Будкин, Оксану Зарецкую забрали на улице Революционной во время премьеры постановки «Белый кролик, красный кролик», которая прошла в Красном дворике в Минске.

— Такога ў гісторыі тэатру мусіць яшчэ не было, каб актора затрымалі проста падчас прэм'еры спектакля з яго ўдзелам, — написал Будкин. — У час затрымання ішоў онлайн-паказ спектаклю «Белы трусік, чырвоны трусік», які офлайн праводзіць неаднаразова забаранілі.

Спектакль працягвае ісці, а дзе Аксана невядома.