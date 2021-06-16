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«Такого в истории театра еще не было». Задержана член Координационного совета Оксана Зарецкая

16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Оксану задержали сегодня в 19:15 во время премьеры постановки «Белый кролик Красный кролик».

«Такого в истории театра еще не было». Задержана член Координационного совета Оксана Зарецкая

Как сообщил Сергей Будкин, Оксану Зарецкую забрали на улице Революционной во время премьеры постановки «Белый кролик, красный кролик», которая прошла в Красном дворике в Минске.

— Такога ў гісторыі тэатру мусіць яшчэ не было, каб актора затрымалі проста падчас прэм'еры спектакля з яго ўдзелам, — написал Будкин. — У час затрымання ішоў онлайн-паказ спектаклю «Белы трусік, чырвоны трусік», які офлайн праводзіць неаднаразова забаранілі.

Спектакль працягвае ісці, а дзе Аксана невядома.

 
Теги: Минск
 
 
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Оксану задержали сегодня в 19:15 во время премьеры постановки «Белый кролик Красный кролик».
 
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