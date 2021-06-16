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«Такого в истории театра еще не было». Задержана член Координационного совета Оксана Зарецкая
16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Оксану задержали сегодня в 19:15 во время премьеры постановки «Белый кролик Красный кролик».
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— Такога ў гісторыі тэатру мусіць яшчэ не было, каб актора затрымалі проста падчас прэм'еры спектакля з яго ўдзелам, — написал Будкин. — У час затрымання ішоў онлайн-паказ спектаклю «Белы трусік, чырвоны трусік», які офлайн праводзіць неаднаразова забаранілі.
Спектакль працягвае ісці, а дзе Аксана невядома.
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Оксану задержали сегодня в 19:15 во время премьеры постановки «Белый кролик Красный кролик».
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