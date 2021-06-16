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В Беларуси признали политзаключенными еще двоих человек. Кто они?

16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитное сообщество требует пересмотра приговоров и освобождения Сергея Монича и Михаила Добыша.

Сергей Монич приговором суда Минского района Минской области от 2 апреля осужден за нанесение надписей «ОМОН-убийцы», «3%» и др., а также за хранение и перевозку марихуаны массой 0,1 г без цели сбыта. Путем частичного сложения наказаний ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Правозащитники считают преследование и лишение свободы Сергея Монича по ст. 339 и 369 УК политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мнения.

Приговором суда Барановичского района и г. Барановичи Михаил Добыш признан виновным в том, что 17 сентября 2020 года в помещении продуктового магазина в целях воспрепятствования законной деятельности и из мести за выполнение служебной деятельности майора милиции И. Мицуры совершил угрозу применения насилия в отношении сотрудника милиции, выразившуюся в «психологическом воздействии и устрашении, подавлении его воли при личном высказывании словесных угроз о применении физического насилия, при этом потерпевший имел реальные основания опасаться осуществления этих угроз».

Добышу назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на три года.

Изучив обстоятельства дела, правозащитники пришли к выводу, что уголовное преследование Михаила Добыша могло иметь целью демонстративно жестоко пресечь любые проявления протестной активности, в том числе – действия по деанонимизации сотрудников МВД, причастных к пыткам.

Оценка доказательств по различным аспектам дела проведена либо противоречиво, либо неверно, с нарушением принципа презумпции невиновности. Применение внутреннего законодательства в деле и оценка фактов и доказательств явным образом носили произвольный характер и составили очевидную ошибку, чем суд нарушил свое обязательство в отношении независимости и беспристрастности. Таким образом, нарушено право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство, считают правозащитники.

В Беларуси признали политзаключенными еще двоих человек. Кто они?

 
 
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Правозащитное сообщество требует пересмотра приговоров и освобождения Сергея Монича и Михаила Добыша.
 
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