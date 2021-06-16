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Парламентарии Беларуси и России будут стимулировать реализацию союзных программ
16.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Парламентарии Беларуси и России договорились стимулировать реализацию союзных программ. Об этом шла речь на 60-й сессии депутатов двух стран, передает телеканал «МИР 24».
По мнению участников, союзные проекты сокращать нельзя. Сейчас их не всегда качественно готовят, а на согласование уходит много времени. Чтобы эти процессы ускорить, необходимо скорректировать законодательство. Парламентарии подчеркнули: продукция, выпущенная в Союзном государстве, должна быть востребована на мировых рынках. Так можно эффективнее противостоять попыткам вмешательства Запада в дела обеих стран.
Также парламентарии обсудили бюджет Союзного государства. По мнению участников сессии, в прошлом году он был использован эффективно. Что касается товарооборота между странами, то он вырос на 20%.
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Об этом шла речь на 60-й сессии депутатов двух стран.
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