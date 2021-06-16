Парламентарии Беларуси и России будут стимулировать реализацию союзных программ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парламентарии Беларуси и России договорились стимулировать реализацию союзных программ. Об этом шла речь на 60-й сессии депутатов двух стран, передает телеканал «МИР 24».

По мнению участников, союзные проекты сокращать нельзя. Сейчас их не всегда качественно готовят, а на согласование уходит много времени. Чтобы эти процессы ускорить, необходимо скорректировать законодательство. Парламентарии подчеркнули: продукция, выпущенная в Союзном государстве, должна быть востребована на мировых рынках. Так можно эффективнее противостоять попыткам вмешательства Запада в дела обеих стран.

«Попытки внешнего давления, дестабилизации социально-экономического положения в Республике Беларусь и Российской Федерации сблизили наши народы и сблизили наши страны. Мы договорились серьезно подходить к формированию союзных программ. Чтобы они носили стратегический характер, чтобы мы производили высокотехнологичную продукцию», – сказал председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.

Также парламентарии обсудили бюджет Союзного государства. По мнению участников сессии, в прошлом году он был использован эффективно. Что касается товарооборота между странами, то он вырос на 20%.