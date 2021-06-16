|
Силовики задержали члена КС Оксану Зарецкую
Источник материала: Навiны
Задержана член основного состава Координационного Совета Оксана Зарецкая, сообщается в официальном телеграм-канале инициативы.
Оксану Зарецкую задержали 16 июня в 19:15 во время премьеры постановки «Белый кролик, Красный кролик».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержана член основного состава Координационного Совета Оксана Зарецкая, сообщается в официальном телеграм-канале инициативы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)