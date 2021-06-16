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Власти Беларуси впервые объявили «экстремистским» телеграм-канал СМИ

16.06.2021 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Им стал тг-канал гомельского сайта "Флагшток".



Власти Беларуси впервые признали "экстремистским" телеграм-канал СМИ. Им стал гомельский "Флагшток". Решение об этом 8 июня принял суд Центрального района города Минска.

В списке экстремистских материалов на сайте Мининформа этого канала до сих пор нет. Информация о признании появилась в тг-канале ГУБОПиКа.

"Зная наших силовиков, нужно подождать официального подтверждения. Ведь они же бойцы и информационного фронта: нельзя исключать, что это всё — дезинформация", — рассказывает Еврорадио главный редактор "Флагштока", попросивший не называть его имени "по причинам безопасности".

За что силовики так обозлились на тг-канал регионального сайта?

В редакции "Флагштока" не имеют ни единого предположения о мотивах властей.

"Ситуация с возможной причиной примерно такая же, как и с причиной блокировки в августе 2020 года, когда наш сайт попал в список 50 сайтов, к которым "Белтелеком" ограничил доступ. Мы так и не узнали почему".

Независимое региональное издание "Флагшток", название которого отсылает к скандалу с гомельским флагштоком за полмиллиона долларов, появилось в начале 2020 года. Редакция даже не пыталась получить регистрацию у Мининформа: "Понимали, что не дадут, поэтому не теряли времени", — говорит собеседник Еврорадио.
 
Теги: Минск
 
 
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