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Власти Беларуси впервые объявили «экстремистским» телеграм-канал СМИ
Источник материала: Партизан
Им стал тг-канал гомельского сайта "Флагшток".
Власти Беларуси впервые признали "экстремистским" телеграм-канал СМИ. Им стал гомельский "Флагшток". Решение об этом 8 июня принял суд Центрального района города Минска.
В списке экстремистских материалов на сайте Мининформа этого канала до сих пор нет. Информация о признании появилась в тг-канале ГУБОПиКа.
"Зная наших силовиков, нужно подождать официального подтверждения. Ведь они же бойцы и информационного фронта: нельзя исключать, что это всё — дезинформация", —
За что силовики так обозлились на тг-канал регионального сайта?
В редакции "Флагштока" не имеют ни единого предположения о мотивах властей.
"Ситуация с возможной причиной примерно такая же, как и с причиной блокировки в августе 2020 года, когда наш сайт попал в список 50 сайтов, к которым "Белтелеком" ограничил доступ. Мы так и не узнали почему".
Независимое региональное издание "Флагшток", название которого отсылает к скандалу с гомельским флагштоком за полмиллиона долларов, появилось в начале 2020 года. Редакция даже не пыталась получить регистрацию у Мининформа: "Понимали, что не дадут, поэтому не теряли времени", — говорит собеседник Еврорадио.
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Им стал тг-канал гомельского сайта "Флагшток".
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