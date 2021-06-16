ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Двум белорусским клубам при жеребьевке в Лиге конференций попались «крепкие орешки»

16.06.2021 20:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня прошла жеребьевка первых раундов футбольной Лиги Европы и Лиги конференций (ЛК). ЛК — новый турнир, третий по значимости, но именно в нем принимают участие в еврокубках БАТЭ, «Динамо-Брест» и жодинское «Торпедо».



БАТЭ во втором раунде сыграет с победителем матча Динамо (Батуми) / Тре Пенне (Сан-Марино).

Еще двум клубам попались «крепкие орешки». Брестское «Динамо» сыграет с «Викторией «Пльзень, а жодинское «Торпедо» с «Копенгагеном».

Напомним, что «Шахтер» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с болгарским «Лудогорцем», пишет НН.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня прошла жеребьевка первых раундов футбольной Лиги Европы и Лиги конференций (ЛК). ЛК — новый турнир, третий по значимости, но именно в нем принимают участие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Председатель правления Приорбанка намерен выкупить часть акций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by