Председатель правления Приорбанка намерен выкупить часть акций









По состоянию на осень 2019 года председатель правления владел 0,0062% (около 7,6 тыс. простых акций). То есть сейчас его пакет может составить 0,0127%. Что касается дивидендов, то по итогам 2020 года заявлялось, что они будут по привилегированным акциям. До этого в 2019 году на простые акции решили начислить по 38 копеек. Значит, Костюченко тогда должен был получить более 2,8 тыс. рублей.



