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Результаты переговоров Байдена и Путина. Главное
16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
О чем рассказал журналистам глава РФ после встречи с американским президентом Джо Байденом. Про Беларусь — ни слова.
«Коммерсант»
«Американский и российский послы возвращаются в места своей работы».
Подписано совместное заявление по стратегической стабильности: «Мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана».
«Возможны определенные компромиссы в вопросе обмена заключенными. Министерство иностранных дел России и Госдеп США поработают в этом направлении».
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О чем рассказал журналистам глава РФ после встречи с американским президентом Джо Байденом.
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