Результаты переговоров Байдена и Путина. Главное

Источник материала: Салiдарнасць

О чем рассказал журналистам глава РФ после встречи с американским президентом Джо Байденом. Про Беларусь — ни слова.

«Коммерсант» публикует результаты переговоров :

«Американский и российский послы возвращаются в места своей работы».

Подписано совместное заявление по стратегической стабильности: «Мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана».

«Возможны определенные компромиссы в вопросе обмена заключенными. Министерство иностранных дел России и Госдеп США поработают в этом направлении».