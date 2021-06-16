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Результаты переговоров Байдена и Путина. Главное

16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

О чем рассказал журналистам глава РФ после встречи с американским президентом Джо Байденом. Про Беларусь — ни слова.

«Коммерсант» публикует результаты переговоров:

«Американский и российский послы возвращаются в места своей работы».

Подписано совместное заявление по стратегической стабильности: «Мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана».

«Возможны определенные компромиссы в вопросе обмена заключенными. Министерство иностранных дел России и Госдеп США поработают в этом направлении».

 
 
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О чем рассказал журналистам глава РФ после встречи с американским президентом Джо Байденом.
 
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