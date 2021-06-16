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Дорожные новости Беларуси за 15 июня

16.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В СК возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Новогрудском районе

Там в аварии погибли мать и сын. Трагедия произошла на трассе Р5 Барановичи - Новогрудок - Ивье. По данным следствия, 36-летний мужчина, на автомобиле Nissan выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с легковым авто, в котором ехала семья из трех человек. В результате ДТП 15-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, его 42-летняя мать умерла в больнице. Оба водителя в тяжелом состоянии в реанимации. На месте работали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи и эксперты. В отношении 36-летнего шофера возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".


В ДТП на Партизанском проспекте в Минске пострадал водитель


Накануне днем водитель Audi, двигаясь по Партизанскому проспекту, не справился с управлением, наехал на бордюр, затем на дорожный знак и осветительную мачту. В результате ДТП мужчина получил травмы, его доставили в больницу. Предварительно, виновник ДТП в момент происшествия был пьян. 


Несоблюдение дистанции стало причиной ДТП на улице Ваупшасова в Минске


15 июня 29-летний водитель легковой машины Volkswagen из-за несоблюдения дистанции столкнулся с автомобилем Mitsubishi. В результате аварии пострадал 85-летний пассажир такси, которого доставили в больницу. Все обстоятельства выясняются.

В Минске водитель буса не уступил дорогу мотоциклу Honda - байкер погиб. Инцидент произошел на Логойском тракте. По предварительной информации, накануне около 10 вечера водитель автомобиля Ford при повороте налево не пропустил  мотоциклиста. Судя по опубликованной в интернете записи, байкер пытался уйти от удара и положил мотоцикл на бок. Тем не менее в результате ДТП от полученных травм он скончался на месте происшествия.


В Лунинецком районе в аварии пострадал мотоциклист


33-летний житель Ганцевичей на машине DAF с полуприцепом двигался по автодороге Р13. На 98-м километре трассы при обгоне он столкнулся с 71-летним мотоциклистом, который поворачивал налево. В результате ДТП водителя мотоцикла с различными травмами госпитализировали. 


Лось погиб под колесами авто на МКАД


Инцидент произошел сегодня ночью. Водитель автомобиля Citroen, двигаясь по внешнему кольцу, в районе 5-го километра сбил дикое животное. От удара лесной зверь погиб на месте происшествия. Мужчина не пострадал. ГАИ выясняет, мог ли водитель избежать столкновения. 


В Барановичах сотрудники ГАИ преследовали водителя-бесправника


Инцидент произошел еще на минувшей неделе. Внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль Volkswagen Polo. Водитель проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться. Началось преследование. На неоднократные требования инспекторов водитель не реагировал и лишь увеличивал скорость. Преследование продолжалось около четырех километров. Установлено, что 45-летний местный житель лишен прав за нетрезвую езду. 


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Теги: Брест, Минск
 
 
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В СК возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Новогрудском районе Там в аварии погибли мать и сын. Трагедия произошла на трассе Р5 Барановичи -...
 
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