Дорожные новости Беларуси за 15 июня

Источник материала: БT

В СК возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Новогрудском районе





В ДТП на Партизанском проспекте в Минске пострадал водитель





Несоблюдение дистанции стало причиной ДТП на улице Ваупшасова в Минске





В Лунинецком районе в аварии пострадал мотоциклист





Лось погиб под колесами авто на МКАД





В Барановичах сотрудники ГАИ преследовали водителя-бесправника

Там в аварии погибли мать и сын. Трагедия произошла на трассе Р5 Барановичи - Новогрудок - Ивье. По данным следствия, 36-летний мужчина, на автомобиле Nissan выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с легковым авто, в котором ехала семья из трех человек. В результате ДТП 15-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, его 42-летняя мать умерла в больнице. Оба водителя в тяжелом состоянии в реанимации. На месте работали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи и эксперты. В отношении 36-летнего шофера возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".Накануне днем водитель Audi, двигаясь по Партизанскому проспекту, не справился с управлением, наехал на бордюр, затем на дорожный знак и осветительную мачту. В результате ДТП мужчина получил травмы, его доставили в больницу. Предварительно, виновник ДТП в момент происшествия был пьян.15 июня 29-летний водитель легковой машины Volkswagen из-за несоблюдения дистанции столкнулся с автомобилем Mitsubishi. В результате аварии пострадал 85-летний пассажир такси, которого доставили в больницу. Все обстоятельства выясняются.В Минске водитель буса не уступил дорогу мотоциклу Honda - байкер погиб. Инцидент произошел на Логойском тракте. По предварительной информации, накануне около 10 вечера водитель автомобиля Ford при повороте налево не пропустил мотоциклиста. Судя по опубликованной в интернете записи, байкер пытался уйти от удара и положил мотоцикл на бок. Тем не менее в результате ДТП от полученных травм он скончался на месте происшествия.33-летний житель Ганцевичей на машине DAF с полуприцепом двигался по автодороге Р13. На 98-м километре трассы при обгоне он столкнулся с 71-летним мотоциклистом, который поворачивал налево. В результате ДТП водителя мотоцикла с различными травмами госпитализировали.Инцидент произошел сегодня ночью. Водитель автомобиля Citroen, двигаясь по внешнему кольцу, в районе 5-го километра сбил дикое животное. От удара лесной зверь погиб на месте происшествия. Мужчина не пострадал. ГАИ выясняет, мог ли водитель избежать столкновения.Инцидент произошел еще на минувшей неделе. Внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль Volkswagen Polo. Водитель проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться. Началось преследование. На неоднократные требования инспекторов водитель не реагировал и лишь увеличивал скорость. Преследование продолжалось около четырех километров. Установлено, что 45-летний местный житель лишен прав за нетрезвую езду.