Двое минчан открыли фирму по поставке кормов для крупного рогатого скота, но животные остались голодными

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Накормили только обещаниями. Двое минчан открыли фирму по поставке кормов для крупного рогатого скота, но из-за аферистов животные так и остались голодными. По информации правоохранителей, компаньоны оформили заказы на весьма круглую сумму, однако поставлять корма в хозяйства они изначально и не планировали. В действиях фигурантов следователи рассмотрели признаки мошенничества и возбудили уголовное дело.