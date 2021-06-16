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Двое минчан открыли фирму по поставке кормов для крупного рогатого скота, но животные остались голодными
Источник материала: БT
Накормили только обещаниями. Двое минчан открыли фирму по поставке кормов для крупного рогатого скота, но из-за аферистов животные так и остались голодными. По информации правоохранителей, компаньоны оформили заказы на весьма круглую сумму, однако поставлять корма в хозяйства они изначально и не планировали. В действиях фигурантов следователи рассмотрели признаки мошенничества и возбудили уголовное дело.
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Двое минчан открыли фирму по поставке кормов для крупного рогатого скота, но животные остались голодными
Накормили только обещаниями. Двое минчан открыли фирму по поставке кормов для крупного рогатого скота, но из-за аферистов животные так и остались голодными. По...
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