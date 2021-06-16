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Криминальный дуэт из Минска зарабатывал на доверии женщин

16.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Последователи фильма "Отпетые мошенники" или обычные жулики? Криминальный дуэт зарабатывал на доверии женщин. Сегодня он в руках милиции. Известно, что двое неработающих минчан 49 и 55 лет знакомились с дамами в специализированном приложении. Аферисты выработали целую схему, как обрабатывать, а затем и обворовывать своих новых знакомых. Сперва пускали дамам пыль в глаза.

Как потом говорили сами задержанные, "женщинам нравится, когда красиво". А учитывая незавидное материальное положение жуликов, порой доходило и до комичных ситуаций. Например, покупалось дешевое вино и разливалось в бутылки от дорогого, напитки покрепче делали сами из спирта и различных настоек, разливая в емкости брендовых коньяков и виски. Если не было денег на кафе для свидания - снималась на сутки квартира с приличной обстановкой. А если уже совсем край, то ехали на дачу одного из аферистов, попутно извиняясь за спартанскую обстановку, мол, домик  друга, а на своей ремонт затеял.

В отношении кавалеров возбуждены уголовные дела по статье "Кража". К слову, правоохранители не исключают, что разбитых дамских сердец может быть и больше. Сейчас устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям. 



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Последователи фильма "Отпетые мошенники" или обычные жулики? Криминальный дуэт зарабатывал на доверии женщин. Сегодня он в руках милиции. Известно, что двое...
 
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