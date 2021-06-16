|
Криминальный дуэт из Минска зарабатывал на доверии женщин
Источник материала: БT
Последователи фильма "Отпетые мошенники" или обычные жулики? Криминальный дуэт зарабатывал на доверии женщин. Сегодня он в руках милиции. Известно, что двое неработающих минчан 49 и 55 лет знакомились с дамами в специализированном приложении. Аферисты выработали целую схему, как обрабатывать, а затем и обворовывать своих новых знакомых. Сперва пускали дамам пыль в глаза.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последователи фильма "Отпетые мошенники" или обычные жулики? Криминальный дуэт зарабатывал на доверии женщин. Сегодня он в руках милиции. Известно, что двое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)